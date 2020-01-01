على غرار سيناريو حكيمي.. لاعب جديد يطلب الرحيل من ريال مدريد

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:16 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
يستعد لاعب جديد لمغادرة نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في تكرار لسيناريو رحيل المغربي أشرف حكيمي عن صفوف الفريق الملكي مؤخرًا وانتقاله لنادي انتر ميلان الإيطالي.
وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يرفض عودة لاعب مدريدي جديد للفريق الملكي في الموسم المقبل، رغم تألقه مع فريقه الحالي والذي يلعب له معارًا هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن زيدان يريد الاستغناء عن خدمات سيرجيو ريجيلون لاعب ريال مدريد المعار لنادي إشبيلية، رغم المستوي الرائع الذي يقدمه اللاعب مع النادي الأندلسي بالموسم الحالي، وذلك على طريقة رحيل أشرف حكيمي إلي انتر ميلان رغم تألقه مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن استمرار فيرلاند ميندي ومارسيلو مع ريال مدريد بالموسم المقبل، يجعل عودة "ريجيلون" للنادي الملكي صعبة للغاية، خاصة وأن الأخير يريد المشاركة بشكل أساسي في مباريات الفريق، ولا يرغب في الجلوس احتياطيا وذلك يصعب من عودته للفريق المدريدي.

كما أوضحت الصحيفة أن نادي ريال مدريد يرحب ببيع اللاعب بشكل نهائي، في ظل العجز المالي في ميزانية النادي المدريدي والذي تصل قيمته لـ 180 مليون يورو.

وتألق "ريجيلون" مع نادي إشبيلية بالموسم الحالي وساهم في تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، كما لا يزال ينافس مع الفريق الأندلسي في الدوري الأوروبي هذا الموسم وينتظر استئناف المسابقة.

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