"تيك توك" لمحمد رمضان تحقق ملايين المشاهدات في وقت قباسي (فيديو)

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:02 ص
بوابة الفجر

طرح الفنان محمد رمضان، كليبه الجديد بعنوان "تيك توك"الذي  شاركه خلاله الرابر سوبر ساكو، بالغناء وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وحقق كليب "تيك توك" لمحمد رمضان أكثر 4,321,86 مشاهدة في وقت قصير جدًا من طرحها.

كان رمضان شارك محبيه مقطع فيديو للدعاية الخاصة بكليبه الجديد "تيك توك"، على أكبر شاشات "التايمز سكوير"، في نيويورك.

وعلق رمضان، على الفيديو، الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "دعاية كليب تيك توك الآن على أكبر شاشة في شارع تايم سكوير في نيويورك".

الأغنية تم تصويرها بين مصر، وأمريكا، حيث قام رمضان بتصوير مشاهده في الكليب بالقاهرة، وقام الرابر "سوبر ساكو"، والذي يشاركه في العمل، بتصوير مشاهده بكالفورنيا؛ وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن محمد رمضان، كان قد حقق نجاحًا كبيرًا في الماراثون الدرامي الرمضاني الماضي من خلال مسلسل البرنس.

أخبار تهمك

رمضان صبحي يكشف مفاجأة بشأن انتقاله للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

قرار نهائي.. الأهلي يحسم موقف صالح جمعة من الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 698 إصابة و63 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح مهم من التعليم بشأن موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 9 ساعات

لاوتارو مارتينيز يحسم وجهته المقبلة ويختار بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

انفراد.. الفجر يكشف تفاصيل عقد النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة مفاجئة.. الأهلي يستقر على خليفة أحمد فتحي المثالي

منذ حوالي 5 ساعات

بلاغ للنائب العام وأمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور

منذ ساعتين

التفاصيل الكاملة لبلاغ الفنانة شيما ضد نجم الأهلي والزمالك السابق

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يطرد نجم جديد خارج أسوار الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:44 ص

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

10:58 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

08:18 م

بلاغ للنائب العام وأمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور

01:35 ص

عاجل.. بيان جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 698 إصابة و63 حالة وفاة

10:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة