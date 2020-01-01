موعد مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:50 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
يلتقي فريق برشلونة مع ديبورتيفو ألافيس اليوم الأحد 19 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني. 

نتيجة مباراة برشلونة الماضية :- 

وتعرض برشلونة للهزيمة أمام فريق أوساسونا في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو. 

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني بعد الفوز على فريق فياريال بنتيجة 2-1. 

موعد مباراة برشلونة ضد ألافيس :- 

وسوف تقام المباراة بين برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس :- 

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة تلك المباراة بين فريق برشلونة وديبورتيفو ألافيس عبر قناة بي إن سبورت 3 HD.

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