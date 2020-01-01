لاوتارو مارتينيز يحسم وجهته المقبلة ويختار بين برشلونة ومانشستر سيتي

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:48 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام



حسم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان مستقبله ووجهته المقبلة خلال فترة الإنتقالات الصيفية، وذلك بعد اقتراب رحيله من ناديه قبل بداية الموسم الجديد. 

ودخل ناديي برشلونة ومانشستر سيتي في مفاوضات مع لاوتارو مارتينيز في الايام الماضية، خاصة في ظل المستويات الكبيرة الذي يقدمها الأرجنتيني. 

ويريد لاوتارو مزاملة مواطنه ليونيل ميسي في برشلونة، حيث يفضل الفريق الكتالوني على مانشستر سيتي، وأيضاً بسبب أنه سيلعب بشكل أساسي عكس الفريق الإنجليزي الذي يتواجد به الثنائي سيرجو اجويرو وجابريل جيسوس. 

وحدد إنتر ميلان مبلغ 111 مليون يورو للتخلي عن لاوتارو هذا الصيف، ولكن يريد البارسا دخول أحد لاعبي فريقه من أجل تخفيض سعر الصفقة. 

ويعاني فريق برشلونة ماديا بعد فترة توقف النشاط الرياضي، بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف الدوريات لمدة 3 أشهر.

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