موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس في الدوري الإسباني

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:46 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
يلتقي فريق ريال مدريد مع ديبورتيفو ليجانيس اليوم الأحد 19 يوليو في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني. 

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني في الجولة الماضية بعد الفوز على فياريال بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وخسر برشلونة أمام فريق أوساسونا بنفس النتيجة على ملعب كامب نو. 

وسوف تقام المباراة بين ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

وتعد هذة هى المرة الأولى التي يحقق فيها ريال مدريد لقب الليجا منذ 2017، حيث خسر النسختين الماضيتين لصالح فريق برشلونة.

وأعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت عن إذاعة تلك المباراة بين فريق ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس عبر قناة بي إن سبورت 3 HD.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد بطل الدوري بطل الدوري الإسباني المارات الريال والافيس الدوري الإسباني

أخبار تهمك

صفقة مفاجئة.. الأهلي يستقر على خليفة أحمد فتحي المثالي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار نهائي.. الأهلي يحسم موقف صالح جمعة من الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

التفاصيل الكاملة لبلاغ الفنانة شيما ضد نجم الأهلي والزمالك السابق

منذ حوالي 8 ساعات

توضيح مهم من التعليم بشأن موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 9 ساعات

انفراد.. الفجر يكشف تفاصيل عقد النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيان جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 698 إصابة و63 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

رمضان صبحي يكشف مفاجأة بشأن انتقاله للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

لاوتارو مارتينيز يحسم وجهته المقبلة ويختار بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بلاغ للنائب العام وأمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور

منذ ساعتين

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يطرد نجم جديد خارج أسوار الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الاسباني 2020/2019 عقب فوز Barcelona على بلد الوليد

موعد مباراة برشلونة ضد ليجانيس في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني

تعرف على مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:44 ص

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

10:58 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

08:18 م

بلاغ للنائب العام وأمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور

01:35 ص

عاجل.. بيان جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 698 إصابة و63 حالة وفاة

10:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة