موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس في الدوري الإسباني

يلتقي فريق ريال مدريد مع ديبورتيفو ليجانيس اليوم الأحد 19 يوليو في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.





وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني في الجولة الماضية بعد الفوز على فياريال بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وخسر برشلونة أمام فريق أوساسونا بنفس النتيجة على ملعب كامب نو.





وسوف تقام المباراة بين ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وتعد هذة هى المرة الأولى التي يحقق فيها ريال مدريد لقب الليجا منذ 2017، حيث خسر النسختين الماضيتين لصالح فريق برشلونة.



