لاعب من القسم الثاني.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

يقترب النادى الأهلى من الحصول على توقيع شادى ماهر، الظهير الأيمن لفريق الترسانة، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.





ولفت اللاعب أنظار جهاز الكرة بالنادي الأهلي، وينتظر المسؤولين بالقلعة الحمراء القرار النهائي، من رينيه فايلر المدير الفني للفريق.





ويحاول مسؤولي القلعة الحمراء تدعيم مركز الظهير الأيمن بالفريق، وذلك بعد التأكد من رحيل أحمد فتحي لصفوف فريق بيراميدز في نهاية الموسم.





وقد توصل جهاز الكرة بالنادي الأهلي مع شادي ماهر و وكيله خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك للتعرف على مطالب اللاعب المادية.



