مانشستر يوناتيد يواصل الضغط لضم موهبة بوروسيا دورتموند

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:38 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
يقترب جادون يانشو، مهاجم نادي بوروسيا دورتموند، من مغادرة الفريق بشكل نهائي، وذلك بسبب صعوبة التفاوض مع إدارة الفريق لتمسكها بالحصول على مبلغ يتجاوز 100 مليون يورو لإتمام بيعه.



 
وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد يحاول الوصلول لأتفاق مع دورتموند على ضم الإنجليزي، نظرًا لرغبة الشديدة في التعاقد مع اللاعب.
 



وأشارت إلى استعداد إدارة النادي الإنجليزي لتلبية طلبات دورتموند، الذي أعلن بوضوح عدم عزمه على التخلي عن سنت واحد في عملية بيع سانشو، رغم الأزمة المالية؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.



 
ويسعى مانشيستر يونايتد لتعزيز صفوف الفريق بشراء سانشو إلى ملعب أولد ترافورد، لا سيما مع اقتراب الفريق من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
 



ويذكر أن سانشو أحد ناشئي مانشستر سيتي، ولكن لم يمانع اللاعب في العب لأي قطب الآخر للمدينة، وذلك فى ظل إظهار اليونايتد رغبته الواضحة في ضمه منذ فترة طويلة.

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