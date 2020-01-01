قرار نهائي من الزمالك تجاه لاعبه المعار

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:36 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
رفض المدير الفني لنادي الزمالك باتريس كارتيرون، إعارة حميد أحداد مرة أخرى، وقد أجل مجلس إدارة الفريق الرد على شباب المحمدية المغربي لطلبهم ضم اللاعب على سبيل الإعارة.



وقدم الفريق المغربي عرضاً جيداً لضم أحداد، ولكن يتوقف القرار عن كارتيرون لتسويق اللاعب، وذلك بعدما أشاد بقدراته، ويرغب الوداد المغربي في التعاقد مع اللاعب، ولكن سيقوم الزمالك ببيع حميد للفريق الذي سيدفع أكثر.



واجتمع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مع جهازه المعاون داخل معسكر في برج العرب، وذلك من أجل وضع خطة المباريات الودية.




وسيخوض الزمالك 5 مباريات ودية، خلال معسكره الحالي بمدينة برج العرب بالإسكندرية، مع كل من سموحة ووادي دجلة وطلائع الجيش وبيراميدز وأسوان، استعدادا لاستئناف النشاط.



وعلى الجانب الآخر يستعد نادي الزمالك لمواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسيواجه الرجاء البيضاوي المغربي في شهر سبتمبر المقبل في نصف نهائي البطولة.

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