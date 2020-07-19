صندوق النقد الدولي: مصر تحركت بسرعة لحماية الاقتصاد والمواطنين (فيديو)

أشادت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بالإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعاملت بسرعة مع أزمة كورونا لحماية المواطنين وحماية الاقتصاد، قائلة: "مصر تستخدم تمويل صندوق النقد بمنتهى الحكمة".





وأشارت مديرة صندوق النقد، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، على فضائية "الحدث"، إلى أن الصندوق الذي تتولى أدارته لديه اتفاق مع مصر بقيمة 5.2 مليارات دولار وفق آلية الاستعداد الائتماني ووصفت السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي بالملائمة، قائلة: "البنك المركزي المصري طبق سياسات نقدية ملائمة لمواجهة أزمة كورونا".





وتابعت: "مجموعة العشرين قدمت رعاية للدول الأكثر فقرا"، مشيرة إلى أن نحو أكثر من 40 دولة منحت فرصة لتعليق فوائد ديونها، كاشفة أن صندوق النقد والبنك الدوليين طالبوا بتعليق خدمة الدين للدول الأكثر فقرا.





في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 698 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 87172 حالة من ضمنهم 27868 حالة تم شفاؤها، و4251 حالة وفاة.



