إسماعيل يوسف: أقنعت نجم الأهلي بالتوقيع للجونة

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:46 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لم يتردد في قبول عرض الجونة لثقته في مجلس إدارة الفريق واللاعبين.

وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مكالمة هاتفية جمعتني بشريف إكرامي جعلته ينضم لصفوف الجونة ووافقت بعدها علي انتقالة للأهلي".

وتابع: "تنبأت بقدرة باسم مرسي في النجاح مع الزمالك رغم إصابته قبل الإختبار".

وأتم: "أعشق التدريب لكنني لم أتردد في تركه والعمل كمدير للكرة حبا في الزمالك".

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