السيناريست أمين جمال يكشف لـ "الفجر الفني" تفاصيل حكاية "أمل حياتي" من مسلسل "إلا أنا"

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:40 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


أعرب السيناريست أمين جمال عن سعادته بالمشاركة في تأليف حكاية "أمل حياتي" من مسلسل "إلا أنا"، حيث روج للعمل بصورة من كواليس التصوير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال أمين جمال في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأن حكاية "أمل حياتي" من تأليفه هو وشريف يسري وإخراج أحمد حسن، وتدور الأحداث حول فتاة من منطقة الجمالية.

وأضاف أمين جمال قائلًا: "الأحداث تتلخص في قصة صعود لفتاة من الجمالية وتقوم بمراعاة شؤون أشقائها، وتدور مشاهد المسلسل في إطار تشويقي".

وتابع أمين جمال: "قصة أمل حياتي من المقرر أن يتم عرضها في نهاية شهر أغسطس المقبل وذلك عبر فضائية dmc.

يذكر أن أمين جمال سبق وشارك في حكايات مسلسل إلا انا من خلال حكاية بنات موسى التي تم عرضه قبل بداية شهر رمضان الماضي وحقق نجاحات ساحقة.

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