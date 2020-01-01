أحمد موسى: كراسي عربات الـVIP في القطارات الجديدة مثل الطائرات (فيديو)

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:17 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
أمنية فوزي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن كراسي العربات الـVIP في القطارات الجديدة مماثلة لكراسي الطائرات.

وأضاف "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "نشهد حالة تطوير ضخمة في السكك الحديد في مصر"، متابعًا: " تم تدريب سائقي الجرارات الحديثة في أمريكا".

واستكمل: "مليون مبروك للشعب المصري الذي تحمل الكثير ويستحق تطوير منظومة السكك الحديد وما نشهده إنجاز كبير جدا".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "على الرغم من التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة الجهات الاستراتيجية مستمرة الدولة في تطوير السكك الحديدية"، مضيفا: "محدش هيعطلنا".

لأول مرة، انضمت عدد من القطارات الروسية المكيفة لخطوط سكك حديد مصر خلال الساعات الأخيرة، ضمن خطة وزارة النقل لتطوير كافة الخطوط والقطارات، للإسهام في توفير الأمان والراحة للمواطنين المترددين على المرفق.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن العربات الروسية الجديدة التي من المقرر أن تعمل على الخطوط الرئيسية مع بداية الشهر القادم:

- العربات الجديدة هي ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر.

- الصفقة وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

- العربات الجديدة أول قطارات روسية تنضم لأسطول قطارات الهيئة، لأن قطارات الهيئة العامة للسكك الحديدية مكونة من قطارات إسبانية وفرنسية ورومانية وألمانية ومصرية.

- هيئة السكة الحديد وزعت اليوم عربات أول 3 قطارات روسية على محطات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والأقصر وهي مغطاة بأعلام مصر والورود، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- سيجري تشغيل كافة العربات الروسية الجديدة على الخطوط الرئيسية بالوجهين البحري والقبلي فقط، حيث ستحل محل بعض عربات القطارات المكيفة والمميزة العاملة حاليا المخطط نقلها لتعمل على الخطوط الفرعية بين المحافظات وخطوط الضواحي.

- ومن المقرر تشغيل أول 3 قطارات بدون ركاب حتى بداية أغسطس للتأكد من سلامتها، على أن يتم تشغيلها بشكل فعلي بداية الشهر المقبل.

- أول 3 قطارات روسية ستكون أسعار تذاكرها مختلفا عن أسعار تذاكر القطارات العادية القديمة المماثلة والاتجاه زيادتها بنسبة تتراوح بين 20 و30%.

ووصلت 33 عربة قطار روسية من ضمنها 22 عربة منذ أيام و10 عربات وصلت نهاية الأسبوع الماضي وعربة نموذج وصلت منذ أسابيع ويجرى تجربتها واختبارها وتشغيلها بدون ركاب للتأكد من إجراءات السلامة بها، والعربات الـ 33 عادية (ذات تهوية ديناميكية) و3 قطارات.

ومن المخطط أن تصل العربات الروسية الجديدة ابتداء من الشهر المقبل على دفعات شهرية بمعدل 35 عربة جديدة كل شهر، ضمن التعاقد مع مخطط وصول العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد.

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