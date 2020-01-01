أبرزهم الخطيب.. إسماعيل يوسف يكشف عن الثلاثي الأحرف فى تاريخ مصر

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:25 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الكرة المصرية على مدار تاريخها تضم عدد كبير من اللاعبين المميزين.

وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الخطيب وحسن شحاتة وحمدي نوح أحرف ثلاثة لاعبين في تاريخ مصر".

وشدد أن هناك العديد من اللاعبين إلا أن هذا الثلاثي يعد من أحرف وأبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظره.

ويذكر أن بطولة الدوري المصري ستعود بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا فى السادس من أغسطس المقبل.

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الدورى المصري الخطيب الاهلي اسماعيل يوسف

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