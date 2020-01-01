بعد غناء محمد محسن "اسلمى يا مصر".. فتاة تترجم النشيد بلغة الإشارة (فيديو)

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بعد أن قام الفنان محمد محسن بإعاده توزيع وغناء النشيد المصري السابق "إسلامي يا مصر" الذي كان النشيد الرسمي للبلاد في الفترة ما بين ١٩٢٣حتى ١٩٣٦، قامت فتاة بترجمة النشيد إلي لغة الإشارة متماشياً مع آداء محمد محسن.



وقام "محسن" بنشر الفيديو الخاص بالفتاة التي ترجمت النشيد الوطني السابق "إسلمي يا مصر" للغة الإشارة، وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"



وأعجب جمهور محمد محسن بأدائة المختلف والمميز للنشيد حيث انه أعاد توزيعة بطريقة جديدة لاقت تفاعل الكثير من الجمهور.



يشار إلي أن كلمات النشيد كتبها الشاعر والأديب المصري مصطفى صادق الرافعي، و لحنها صفر على، قبل أن يتم تغيير النشيد أكثر من مرة وصولًا إلى نشيد «بلادي بلادي».



وعبر "محسن" عن إمتنانة وفخرة لتقديم مثل هذا النشيد مرة أخري موضحاً أن الأغنية لها ردود أفعال كبيرة وهناك مطالب من الجماهير بعودة أغنية "اسلمى يا مصر" نشيداً وطنياً لمصر، وقال أن الأغنية تم غنائها وتسجيلها في 24 ساعة، وأشار أنه لم يخطر بباله أن يقدم تلحينا حماسيا بهذا الشكل الرائع.



وتحدث محمد محسن عن ظهور زوجتة الفنانة هبة مجدى، حيث قال أنه كان سيصور الرابعة صباحاً وذهبت معه، وخلال التصوير طلب منها أن تظهر الفيديو كليب، لافتاً إلى أنها كانت إضافة كبيرة ولها إطلالة مميزة، وأشار إلي "هتجمعنا ببعض أغانى أخرى كتير".





