عنده انفصام.. شقيق "الميت الحي" يروي تفاصيل الواقعة (فيديو)

روى السيد الجمال، شقيق المدرس الذي عُثر عليه مفقودا بعد ظنهم أنهم دفنوه منذ 4 شهور والملقب بـ"الميت الحي"، تفاصيل العثور على شقيقه.





قال "الجمال" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد": "اللي أنا شفته دلوقتي ده أخويا ومش عارف مين اللي أدفن".





وأضاف: "بعدما علمت بأن شقيقي لسه عايش شعرت بصدمة كبيرة وخفت"، متابعا: "أخويا بيعاني من مرض الانفصام منذ 7 سنوات، وكان يغيب لفترات طويلة، وعندما تأخر أبلغتني شقيقتي أنها سوف تبحث عنه في المستشفيات لأنها تشعر بأنه مات".





وأكمل "الجمال": "شقيقتي وجدت جثمان في المستشفى، منذ 4 أشهر وعندما توجهت للمشرحة للتعرّف عليه، حسيت انه مليان شوية، ولكن زوج أختي قال لي إنه شقيقي"، "وخدت الجثمان ودفنته وعملنا عزاء والطب الشرعي حصل على عينة دم مني ولكنني لم أعلم نتيجتها حتى الآن".





وأكمل الجمال: "لم نعرف مكان تواجد شقيقي طوال فترة غيابه.. أتمنى أن يتم علاجه بعد عودته".





تفاصيل قصة "الميت الحي"