خاص.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل أغنية نجوى كرم الجديدة

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:41 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


تستعد شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة وذلك وسط حالة حماسية شديدة اجتاحت صفوف عشاقها.

وعلم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة، أن نجوى كرم، لم تطرح أغنيتها الجديدة حاليًا؛ لأنها تنتظر أن تهدأ الأوضاع الحالية في لبنان، ولذلك فهي تتريث جيدًا قبل اتخاذ أي خطوة.

وقد علمنا أيضًا أن الأغنية الجديدة إيقاعية تشبه لون نجوى كرم الغنائي، وهي باللهجة اللبنانية وستكون مفاجأة كبرى لعشاقها.

جدير بالذكر أن نجوى كرم مازالت تحصد ثمار نجاح كليب أغنيتها الشهيرة ملعون أبو العشق، وتخطت بهذا العمل حاجز ال 120 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.



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