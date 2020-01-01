عاجل| شاهد.. أول ظهور إعلامي لسناء شافع بعد شائعة إصابته بـ "كورونا" (فيديو)







وأوضح في أول ظهور إعلامي له بعد شائعة إصابته بـ"كورونا" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أنه أصيب منذ عامين بالتهاب رئوى حاد وتعامل معه على أنه دور برد عادي.



وأكد أنه دفع ثمن ذلك غاليًا، حيث اكتشفت أن هناك مياه على الرئة ولم أجر عمليات جراحية ولكن عملت بذل من الرئة.





وأوضح سناء شافع، أن ما يعاني منه الأن لا علاقة إطلاقا بفيروس "كورونا" المستجد.













كشف الفنان سناء شافع، تفاصيل تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، مؤكدا أن أصيب بالتهاب رئوي حاد نتيجة إهمال شخصى منى ودفع ثمن ذلك غاليًا.