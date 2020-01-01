عاجل| شاهد.. أول ظهور إعلامي لسناء شافع بعد شائعة إصابته بـ "كورونا" (فيديو)

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:00 ص
بوابة الفجر
مي مرسي

كشف الفنان سناء شافع، تفاصيل تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، مؤكدا أن أصيب بالتهاب رئوي حاد نتيجة إهمال شخصى منى ودفع ثمن ذلك غاليًا.

وأوضح في أول ظهور إعلامي له بعد شائعة إصابته بـ"كورونا" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى،  أنه أصيب منذ عامين بالتهاب رئوى حاد وتعامل معه على أنه دور برد عادي.

وأكد أنه دفع ثمن ذلك غاليًا، حيث اكتشفت أن هناك مياه على الرئة ولم أجر عمليات جراحية ولكن عملت بذل من الرئة.

وأوضح سناء شافع، أن ما يعاني منه الأن لا علاقة إطلاقا بفيروس "كورونا" المستجد.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سناء شافع الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

مدرب الزمالك السابق: الأهلي أفضل نادى فى مصر

منذ ساعة و 23 دقيقة

الكشف عن تفاصيل عرض الأهلي لضم باهر المحمدى

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح مهم من التعليم بشأن موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 8 ساعات

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

غيابات بالجملة في قائمة برشلونة لمواجهة ألافيس

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة لبلاغ الفنانة شيما ضد نجم الأهلي والزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

رمضان صبحي يكشف مفاجأة بشأن انتقاله للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة مفاجئة.. الأهلي يستقر على خليفة أحمد فتحي المثالي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بيان جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 698 إصابة و63 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطرد نجم جديد خارج أسوار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد.. الفجر يكشف تفاصيل عقد النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. نقل الفنان هادي الجيار للمستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية

بعد اصابة هادي الجيار بالتهاب رئوي.. معلومات لا تعرفها عن هذا المرض

حسن حسني ليس الأول.. فنانين لاحقتهم شائعات الوفاة وهم على قيد الحياة

فيفي عبده تنعي رجل الأعمال جمال منصور بعد وفاته بكورونا

نقل سناء شافع الى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرف على حقيقة إصابة سناء شافع بكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:44 ص

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

10:58 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

08:18 م

عاجل.. بيان جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 698 إصابة و63 حالة وفاة

10:10 م

صفقة مفاجئة.. الأهلي يستقر على خليفة أحمد فتحي المثالي

11:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة