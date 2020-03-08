ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

أسدل الستار على مواجهة اليوم التي جمعت بين بيرنلي و نظيره نورويتش، بفوز بيرنلي بهدفين نظيفين، ومن عمر منافسات الجولة السابعة والثلاثون،في ظل مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.









واصل كل من ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال جلوسهم في مقدمة ترتيب الهدافين الدوري الإنجليزي.









ولكن فشل جيمي فاردي في إحراز أهدافًا في مباراة فريقه أمام شيفيلد يونايتد، وقد انتهت المباراة بأنتصر التعالب بهدفين نظيفين.













ولم يستطيع الفرعون المصري محمد صلاح من إحراز أهداف خلال مباراة ليفربول وآرسنال، وعلى الجانب الآخر استطاع ماني تسجيل هدفًا ليصل للهدف رقم 17.





















فأصبح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الجولة السادسة والثلاثون كالآتي:-









1- جيمي فاردي 23 هدفًا.





2- بيير إيميريك أوباميان 20 هدفًا.





3- داني إنجز 20 هدفًا.





4- محمد صلاح 19 هدفًا.





5- ساديو ماني 17 هدفًا.





6- ماركوس راشفورد 17 هدفًا.





7- أنتوني مارسيال 17 هدفًا.





8- راؤول خيمينيز 17 هدفًا.





9- رحيم ستيرلينج 17 هدفًا.



