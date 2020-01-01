مع الحصان.. هنادي مهنا تفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة

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نشرت الفنانة هنادي مهنا، صورة لها مع الحصان، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهرت "هنادي" في الصورة وكانت تقف بجوار الحصان وترتدي بلوزة بيضاء وتركت شعرها منسدلاً علي كتفيها وإعتمدت علي مكياج خفيف يبرز رقة ونعومة ملامحها.



وعلقت "مهنت" علي الصورة قائلة : "كلام الناس صورة ملتقطة من تفاصيل يوليو حيث أن الصورة تشع بالرقي والجمال

Kalam El Nas Photoshoot for July’s Issue



يذكر أن الفنانة هنادي مهني خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "الفتوة" وهو من بطولة النجم ياسر جلال، ويشارك فيه العديد من النجوم وهم، مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس



ويشهد مسلسل الفتوة عودة لعدد من نجوم الدراما القدامى منهم رياض الخولي وعهدي صادق و أحمد خليل وإنعام سالوسة وعادل الفار, تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى.