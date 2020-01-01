محمد الباز: تدخل "أردوغان" في ليبيا مغامرة (فيديو)

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:30 ص
محمد الباز
محمد الباز
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي محمد الباز، إن تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأزمة الليبية، عبارة عن مغامرة، لأنه يورط تركيا بشكل كبير في المنطقة، خاصة أن الدول العربية لن تسمح بالمحتل التركي في المنطقة، الذي يحقق أهدف تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع "الباز"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء السبت، أن ياسين أقطاي المستشار السياسي للرئيس التركي هو المسؤول عن كافة الإعلاميين في القنوات الإخوانية التي تبث من تركيا، معقبًا: "عايز تعرف معتز مطر، ومحمد ناصر هيقول ببليل إيه، شوف صفحة على الفيس بوك أقطاي بالليل" 

تفاصيل لقاء السيسي بالقبائل الليبية
وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وأوضح الرئيس المصري، أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.

وشدد على أن الجيش المصري إذا تدخل في الحرب الدائرة في ليبيا، فإنه سيحسم الأوضاع عسكريا بشكل سريع وحاسم، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن القوات المسلحة المصرية لن تدخل ليبيا إلا بطلب من أهلها، وستخرج منها بـ"أمر" من أهلها.

ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.

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