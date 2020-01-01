مدرب الزمالك السابق: الأهلي أفضل نادى فى مصر

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:47 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
قال الألماني دراجوسلاف، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن نادي الزمالك من أفضل الأندية التي تولى تدريبها. 

وأكد دراجوسلاف في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "هناك أحد الوكلاء الذي تحدث معي وقتها ووافقت لأني الزمالك نادي كبير".

وتابع: "الزمالك نادي كبير ولكن الأهلي أفضل منه في مصر وأفريقيا".

وأتم: "لقد طلب مني الزمالك في ذلك الوقت تحقيق البطولات ولكن الأمر وقتها كان صعب لان الأهلي كان أفضل".

ويذكر أن اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني قررت عودة بطولة الدوري المصري فى السادس من أغسطس المقبل بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا.

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