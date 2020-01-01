شعبة الذهب تكشف مفاجأة: "السعر بيتغير كل نص ساعة" (فيديو)

قال رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن تحديد سعر الذهب يتوقف على عاملين أساسيين هما سعر الدولار والبورصة العالمية، مشيرًا إلى أن سعره يتغير كل نص ساعة حسب أحوال البورصات العالمية.

وأضاف "عباسي"، في اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" أن أسعار الذهب مرتبطة بالأزمات السياسية أو الاقتصادية التي يشهدها العالم.

"أول ما يحصل أزمات اقتصادية الحكومات والمؤسسات العالمية تبدأ في بيع الأسهم وتتجه إلى الذهب كونه من السلع مخزن القيمة، ويرتفع سعره مع كل أزمة سياسية او اقتصادية يشهدها العالم".

وتابع رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات: "أول ما يحصل أزمات اقتصادية الحكومات والمؤسسات العالمية تبدأ في بيع الأسهم وتتجه إلى الذهب كونه من السلع مخزن القيمة، ويرتفع سعره مع كل أزمة سياسية او اقتصادية يشهدها العالم".

وأشار إلى انخفاض أسعار الذهب مع انتهاء الأزمة الحالية التي يشهدها العالم في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

هذا، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بأسعارها خلال ختام الأسبوع الماضي حيث وصل سعر الجرام من عيار 21 نحو 804 جنيها مقارنة بسعر 799 جنيها خلال ختام الأسبوع الماضي ليخرج المعدن ألصفر من الأسبوع الجاري رابحا 5 جنيهات لكل عيار وننشر فيما يلي مقارنة بين أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوعين.

هذا، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بأسعارها خلال ختام الأسبوع الماضي حيث وصل سعر الجرام من عيار 21 نحو 804 جنيها مقارنة بسعر 799 جنيها خلال ختام الأسبوع الماضي ليخرج المعدن ألصفر من الأسبوع الجاري رابحا 5 جنيهات لكل عيار وننشر فيما يلي مقارنة بين أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوعين.





أسباب تراجع الذهب خلال الأسبوع الماضي

أرجع إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة، تراجع الذهب خلال الأسبوع الماضي في مصر إلى أن الذهب كسر نقطة دعمه عند 1800 دولار ليصل إلى 1797 دولار، وبالتالي كان من المتوقع انكسار السعر عن الـ800 جنيه لعيار 21 مع بداية فتح الأسواق في مصر.





وأضاف "واصف"، أنه رغم هذا التراجع إلا أن الذهب لا يزال هو الأكثر جاذبية للاستثمار في ظل الظروف الحالية، وانتشار فيروس كورونا في الولايات الثلاثة الأكثر كثافة سكانية، كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا بأمريكا، وفي ظل ظروف عدم تأكد ما إذا كان الرئيس ترامب سوف يخوض الانتخابات الأمريكية القادمة في شهر نوفمبر مما يؤدي إلى التشكك في استمرار السياسات النقدية الأمريكية.





أسعار الذهب العالمي بختام تعاملات الأسبوع الجاري

استقر الذهب قرب المستوى البالغ 1800 دولار يوم الجمعة بعد أن تراجع على نحو حاد في الجلسة السابقة، إذ تلقت جاذبيته كملاذ آمن الدعم من المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتوتر بين الولايات المتحدة والصين.





وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1797.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0515 بتوقيت جرينتش. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1798 دولارا.





وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني ”يظل الذهب قويا بسبب تنامي الضبابية الجيوسياسية، ومعاودة حالات الإصابة بفيروس كورونا الارتفاع في الولايات المتحدة وكذلك في أنحاء العالم. لكن صعود الدولار الأمريكي يكبح الذهب“.





وتمسك الدولار بارتفاعه مقابل منافسيه، إذ يستفيد أيضا من التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن.





وأعلنت الولايات المتحدة عن 70 ألف حالة إصابة جديدة على الأقل بكوفيد-19 يوم الخميس، وهي زيادة يومية قياسية للمرة السابعة هذا الشهر بحسب إحصاء لرويترز.





وقال جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إن الاقتصاد الأمريكي قد يستغرق سنوات للتعافي من الدمار الناجم عن الجائحة، وإن الوقت لم يحن بعد للتفكير في رفع أسعار الفائدة.





وخفض أسعار الفائدة الأمريكية يعزز جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.



