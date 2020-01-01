خبير: السيسي يتابع "الأسمرات" بشكل شخصي

قال الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي، بخصوص افتتاح مرحلة جديدة من مشروع الأسمرات، لافتَا إلى أن الرئيس السيسي يتابع المشروع بشكل شخصي، والذي تتمثل فكرته في تطوير العشوائيات، وتوفير مساكن للمواطنين بشكل آدمي.









وتابع "الشواربي"، خلال تقديمه برنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن مشروع الأسمرات يضم حتى الآن 100 ألف وحدة سكنية، ويهدف إلى إيجاد مجتمع جديد يضم الكثير من الوحدات السكنية والمساجد والأندية، والكثير من الخدمات الاخرى، وهذا يأتي في إطار رفع مستوى معيشة المواطنين القاطنين للعشوائيات.





وشدد على ضرورة اهتمام المواطنين بعدم ارتكاب مخالفات بنائية، حتى لا تعود العشوائيات مرة أخرى، مع حرص الرئيس على ظهور مصر بشكل حضاري من خلال تطوير العشوائيات.





ولفت إلى أن مصر تشهد انضباطًا أمنيًا خلال الفترة الحالية، رغم مواجهتها العديد من التحديات في مواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن الداخلية قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الأخيرة، خاصة خلال فترة الحظر.





افتتاح المرحلة الثالثة من "الأسمرات"

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.





ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.



