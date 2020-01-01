اتحاد مصدري مصر: بائع التجزئة المستفيد من انخفاض أسعار البطاطس

قال محمود جندية، عضو اتحاد مصدري مصر، إن أزمة فيروس كورونا مع تأخر تصدير البطاطس، أدى لوجود فائض كبير من محصول البطاطس، وهذا أدى لانخفاض الأسعار بشكل كبير، مشيرًا إلى أن بائع التجزئة هو المستفيد الوحيد من انخفاض الأسعار.









وتابع "جندية"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن سعر طن البطاطس بـ1500 جنيه، ويباع في الوكالة بـ2 جنيه الكيلو، ومن المنطقي أن يصل الكيلو للزبون بـ3 جنيهات، ولكن للأسف يباع أحيانًا بـ7 جنيهات.





وتابع عضو اتحاد مصدري مصر، أن التقاوي التي يقوم باستيرادها أتحاد المصدرين معروفة بانها ذات جودة عالية، ومطلوبة في السوق بصورة كبيرة، خاصة أنها تؤدي إلى إنتاجية عالية في محصول البطاطس.





ولفت إلى أن هناك بعض الشركات الجديدة التي ليس لها أي خبرة في استيراد البطاطس، قام باستخراج سجل تجاري، وقام باستيراد تقاوي البطاطس من الخارج بصورة كبيرة، وهذا أدى لزيادة المحصول بشكل كبير، وهذا أحدث فائص كبير من الإنتاج، وبالتالي انخفاض الأسعار.





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كشف المهندس محمود عطا، وكيل وزارة الزراعة ورئيس الإدارة المركزية للبساتين، حقيقة استخدام مبيدات ومواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس.





وأوضح "عطا"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، أن بعض وسائل الإعلام المغرضة التي تتبع الجماعات الإرهابية دائمًا ما تقوم بترويج شائعات مغرضة للتأثير على المصريين وترويعهم والتشكيك في المسئولين، مشددًا على أن البطاطس تزرع على مدار 3 عروات بإجمالي مساحة 500 ألف فدان، يتم تصدير منها 800 ألف طن، مؤكدًا أن البطاطس المصرية من المحاصيل ذات السمعة الطيبة على مستوى العالم، ويتم تخزينها من شهر 5 وحتى أول شهر 11.



