ماجدة منير لـ"الفجر الفني": هذا أفضل عمل قدمته في دراما رمضان 2020.. ندمت على رفضي المشاركة في هذا الفيلم.. وتكشف كيفية تأثير أبنائها على مشوارها الفني (حوار)

"الفجر الفني"

قدمتي أكثر من عمل في رمضان 2020 وحققتي نجاحًا كبيرًا من خلال كل شخصية، كيف خرجتي من شخصية كل عمل لتجسدي الأخرى؟



ة وافية سواء من ناحيه وضعها الاجتماعي والثقافي ، البيئة التي نشأ وتربى عليها ، العادات والتقاليد التي تحكم كل شريحه في المجتمع والتي تحدد بدورها طريقه تعاملها ، بعد ذلك يأتي دور الحوار ، وكلما كان الحوار جيد استطاع الممثل تجسيد الشخصيه بالشكل المطلوب





ما رأيك في ردود الأفعال وما أكثر تعليق أحببتيه؟

كانت إيجابيه ومشجعة كثيراً الحقيقة ، فكلما كان الممثل صادق في أدائه ، يصل هذا الصدق مباشره إلي قلب المشاهد ، ويصدقه ، لكن الحقيقه دوري في مسلسل الاختيار ( أم التكفيري ) حاز الإعجاب بشكل مُلفت جدا ، لدرجه ان هناك من علق عليه بقوله ( إفتكرناكي أم التكفيري الحقيقي) ، وأعتقد ان هذا يرجع لإتقان اللهجه السيناويه ، والتعبير بنظرات العينين وملامح الوجه.





هل يوجد عرض رفضيته وندمتي بعذ ذبك لعدم قبوله؟

حدث للأسف ، فقد عُرِض علّي دور في فيلم ( علي معزه ) دور الأم، وبمجرد ماسمعت اسم الفيلم إعتذرت فوراً وبدون تفكير ، وبدون حتي قراءه السيناريو ، وندمت على تسرّعي فقد كان الدور والفيلم على مستوى رائع ، لكننا نتعلم من أخطائنا.





ما أفضل فترة بحياتك؟

حالياً أعيش حاليا أفضل فترات حياتي ، حيث كبر أولادي واستقلوا بحياتهم ، فتفرغت لفني بشكل أكبر من ذي قبل ،، فقط أتمني أن يحفظنا الله من الوباء القاتل ( كورونا ) حتي نستطيع أن نعمل وننتج ونقدّم مايسعد المشاهدين.





ما المهنة التي كنتي تتمني العمل بها غير الفن؟

رغم حصولي على تقدير جيد جداً في بكالوريوس الزراعة إلا أنني لا أستطيع أن أمارس عمل يومي روتيني فهذا يشعرني بالملل ، وأنا أمارس الفن منذ الصغر وقد شجعني علي ذلك أخي المخرج المسرحي الكبير / مراد منير.





ما رأيك بتجسيد محمد رمضان لشخصية أحمد زكي؟

كل فنان يعرف قدراته ، وله طموحات ومن حق محمد رمضان أن يجسد أي شخصيه ، ربنا يوفق الجميع.





هل توجد أعمال لكِ قريباً؟ وما هي وشخصيتك بالعمل؟

استكمل حاليا دور ( سميحه ) أم مني ذكي في مسلسل / تقاطع طرق ( إسم مؤقت ) إخراج الاستاذ / تامر محسن ، كان مقدرا إذاعته في رمضان الماضي ، لكن ظروف كورونا لم تمكنا من استكماله.













فنانة ذات موهبة استثنائية، استطاعت بنظراتها وأدائها الرائع أن تخطف قلوب جمهورها وتجذب الأنظار لها بحضورها اللافت فهي إضافة في كل عمل فني تشارك فيه، متمكنة في تقديم جميع الأدوار، حديثنا عن الفنانة القديرة ماجدة منير.أجرىحوارًا خاصًا مع الفنانة ماجدة منير، وتحدثت فيه عن الأعمال التي قدمتها في رمضان 2020، وعن أفضل فترة بحياتها، عن العرض الذي رفضته وندمت عليه، عن رأيها في تجسيد الفنان محمد رمضان لشخصية الفنان الراحل أحمد ذكي، عن أشياء كثيرة وإلى نص الحوار:_التركيز ، أهم صفة للممثل ، وكل شخصية يقدمها لها ظروفها الخاصه بها ، يقوم الممثل بدراسه كل شخصيه على حدى دراس