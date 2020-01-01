كريم كمال يكتب: 18 يوليو عيد الرهبنة القبطية

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:17 ص
بوابة الفجر
السبت ١٨ يوليو من عام ١٩٥٤م هو حقا يوم الرهبنة القبطيه في العصر الحديث حيث تمت رهبنة الاستاذ نظير جيد باسم الراهب أنطونيوس السرياني بيد العظيم في الاساقفه واب رهبنة هذا الجيل المتنيح الانبا ثاوفيلوس اسقف ورئيس دير السريان العامر بوادي النطرون.

لتبدا مسيره راهب ناسك متوحد احب البادية وعشق الوحدة حتي وهو اسقف للتعليم والمعاهد الدينيه بعد رسامته بيد القديس البابا كيرلس السادس حيث ظل راهب يقضي نصف الأسبوع في الدير.

وحينما اختارته العناية الإلهية ليكون اب الآباء وراعي الرعاء وخليفة للقديس مار مرقس الرسول ليجلس علي السدة المرقسيه وضع الرهبنه في اول اهتماماته فأسس العديد من الأديرة في بلاد المهجر وأفريقيا بجانب تعمير الاديره داخل مصر.

وايضا وهو بطريرك عايش قديس العصر قداسه البابا شنوده الثالث راهب يقضي نصف الأسبوع في الدير وسوف يذكر التاريخ ان الرهبنه كانت تعيش داخل قلب وعقل البابا شنوده فقد عاش الي اخر يوم في عمرة راهب زاهد ناسك مهتم بكل صلوات وتفاصيل الحياه الرهبنية.

اليوم ونحن نحتفل بالذكرة السادسة والخمسين لرهبنة أنطونيوس الجديد وآب رهبنة هذا الجيل الراهب أنطونيوس السرياني الذي صار العظيم في البطاركه وقديس لهذا العصر قداسة البابا شنوده الثالث نتذكر تعبه والأعمال العظيمة التي قدمها للرهبنة في عصرنا الحديث

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