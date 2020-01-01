وزيرة الصحة عن بطولات الأطقم الطبية: "هنوثقها علشان تُدرّٓس" (فيديو)

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:28 ص
هالة زايد
هالة زايد
هدى عبدالرازق
وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، التحية للأطقم الطبية على دورهم ف مواجهة فيروس كورونا، قائلة: "يهمني أن في يوم من الأيام أحكي وأوثق بنفسي البطولات اللي شفتها بعيني".

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنها فقدت زملاء بسبب جائحة كورونا لن تنساهم، مضيفة: "مش هنسى سيد رئيس تمريض مستشفى النجيلة".

وأضافت وزيرة الصحة: "في يوم هنكتب هذه البطولات حتى نوثقها، وتدرس.. ده الجيل اللي خدم بلده بكل بطولة وقوة"، مؤكدة أن التاريخ سيذكرهم بحروف من نور.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 698 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 87172 حالة من ضمنهم 27868 حالة تم شفاؤها، و4251 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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