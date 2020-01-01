تفاصيل تجديد الأهلي التعاقد مع مروان محسن

يسعي النادى الأهلى ورينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وقال تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيجدد عقده مع الاهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.





وأكد تامر النحاس في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "مروان محسن سيمد عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم".



