رئيس مدينة جرجا: بعد إزالة البرج المخالف اتهمونا بالسرقة (فيديو)

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:44 ص
البرج المخالف
البرج المخالف
كـسـاب أحـمـد
قال المهندس على أبوعقيل، رئيس مدينة جرجا، إنه تم إزالة البرج المخالف أمس، بعدما كلفوا كلية الهندسة بجامعة سوهاج، بوضع دراسة علمية لإزالته، متابعا: "اتهمونا أن البرج كان به مبالغ مالية ومنقولات.. أصبحنا متهمين بالسرقة وتم التحقيق معنا في النيابة العامة".

وأضاف "أبو عقيل" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن العقار لم يكن به أي سكان ولكن فوجئوا بأن هناك 4 بلاغات من مستأجرين، يتهمونهم بأن البرج كان به أموال ومنقولات، متابعا: "ولسا فيه بلاغات تانية والبلاغات الأربعة معاهم عقود إيجار الله أعلم بصحتها وصدقها، لكن الشقق مكنش فيها حاجة، وهو ما أثبتته اللجنة التي شمعته قبل الإزالة".

قانون التصالح مخالفات البناء 
نتعرف في عجالة علي قانون التصالح مخالفات البناء التي يتم إجراء الترتيبات له حاليًا، حيث قربت المدة المعطاه للذين قاموا بمخالفة البناء من أجل تقديم طلبات تصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم على الانتهاء، حيث حددت الحكومة تاريخ 30 سبتمبر 2020 موعدًا نهائيًا؛ لتقديم الطلبات، وفق قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والآن سنتعرف علي الخطوات المطلوبة لتنفيذ التصالح لمخالفات البناء وتقنين الوضع.


ويجب علي المستفيد أن يقوم بسحب طلب تصالح من الوحدة المحلية أو الحي التابع له، أو التقدم إلكترونيا، مع سداد رسوم طلب التصالح من 500 إلى 5000 جنيه حسب المنطقة ومساحة المخالفة.

يقوم الشخص بتقديم المبلغ الذي يثبت الجدية بالقري وهو 40 ألف جنيه، بينما بالمدن 260 ألف جنيهًا ويتم خصمه من قيمة التصالح النهائية.

يجب أن يكون الطلب مستوفيًا كافة المعلومات عن المبنى محل المخالفة، ويقدم طالب التصالح المستندات المطلوبة، ومنها تقرير هندسي معتمد حول المبني محل المخالفة.

يتم تولي لجنة السلامة فحص المبني، وتقوم بإصدار التقارير اللازمة لصلاحية البناء.

تحدد اللجنة أحقية استمرار التصالح، أو رفضه والتخلص من المبني.

يجب تشطيب الواجهة الخارجية للمنزل من أجل قبول التصالح وفق الشروط.

عند قبول التصالح يسدد المواطن 25%، من قيمة الغرامة بعد تحديدها ويمكنه تقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات.

بالأخير يتم حساب المتر للقري بسعر مختلف عن المدن.

ونفى رئيس مدينة جرجا، ما تم تداوله بشأن حصول مالكي البرج المخالف، على حكم من مجلس الدولة بإيقاف عملية الهدم، متابعا: "لم يصدر أي أحكام قضائية بوقف هدم البرج ".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدينة جرجا عقار جرجا المخالف بوابة الفجر الفجر العقار المخالف

أخبار تهمك

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة انتقال نجم الأهلي إلي الزمالك في الصيف

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. بيان جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 698 إصابة و63 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

التفاصيل الكاملة لبلاغ الفنانة شيما ضد نجم الأهلي والزمالك السابق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 18 ساعة

بلاغ للنائب العام وأمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 7 ساعات

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يطرد نجم جديد خارج أسوار الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة مفاجئة.. الأهلي يستقر على خليفة أحمد فتحي المثالي

منذ حوالي 9 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة انتقال آري بابل إلى الزمالك قد تفشل لهذا السبب

منذ 42 دقيقة

عبدالحفيظ يستفسر من نجم الأهلي على حقيقة عرض بيراميدز

منذ أقل من ساعة

مُرشح مفاجئ لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

منذ 36 دقيقة

مرتضى منصور يتوعد الأهلي في هذه الحالة

منذ أقل من ساعة

إدارة ريال مدريد تنتظر رأي زيدان في رحيل نجم الفريق المعار

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس اسكان النواب يطالب بسرعة تشكيل لجان التصالح فى مخالفات البناء

"الإسكان" تصدر كتابًا للرد على استفسارات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

2.7 مليون جنيه قيمة التصالح بـ3 مخالفات بناء في الجيزة

متحدث الوزراء: 325 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء.. ويمكن تقسيط المبلغ الكلي على 3 سنوات

السجيني: دفع 25% من قيمة تصالح مخالفات البناء وتقسيط الباقي على 3 أعوام (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن التصالح في مخالفات البناء بجميع أحياء العاصمة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:44 ص

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

مُرشح مفاجئ لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

07:37 ص

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

10:58 م

إدارة ريال مدريد تنتظر رأي زيدان في رحيل نجم الفريق المعار

07:13 ص

بلاغ للنائب العام وأمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور

01:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة