الجيش الليبي يؤكد: قوة مصر حاسمة أمام تركيا (فيديو)

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:31 ص
الجيش الليبي
الجيش الليبي
هدى عبدالرازق
قال العميد خالد محجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن هناك حركة لبعض القوات التابعة لحكومة الوفاق إلى منطقة تبعد عن سرت حوالي 120 كيلو متر، وهناك حركة في اتجاه أخر وهو الجفرة.

وأشار "محجوب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن حدوث اختراق من ناحية سرت أو الجفرة مسألة صعبة، حيث أنها منطقة من الصعب التحرك بها بشكل يؤدي إلى خلق عملية عسكرية كبيرة.

وأضاف أن الأتراك يعيدون حساباتهم بعد الدعم الذي ستقدمه مصر إلى ليبيا، مؤكدا أن قوة مصر الجوية ضاربة، متابعا أن قوة مصر حاسمة أمام تركيا، مؤكدا أن تركيا حجمها أصغر من تصريحاتها.

وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.
وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وأوضح الرئيس المصري، أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.

وشدد على أن الجيش المصري إذا تدخل في الحرب الدائرة في ليبيا، فإنه سيحسم الأوضاع عسكريا بشكل سريع وحاسم، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن القوات المسلحة المصرية لن تدخل ليبيا إلا بطلب من أهلها، وستخرج منها بـ"أمر" من أهلها.

ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.

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