الجيش الليبي يؤكد: قوة مصر حاسمة أمام تركيا (فيديو)

قال العميد خالد محجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن هناك حركة لبعض القوات التابعة لحكومة الوفاق إلى منطقة تبعد عن سرت حوالي 120 كيلو متر، وهناك حركة في اتجاه أخر وهو الجفرة.





وأشار "محجوب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن حدوث اختراق من ناحية سرت أو الجفرة مسألة صعبة، حيث أنها منطقة من الصعب التحرك بها بشكل يؤدي إلى خلق عملية عسكرية كبيرة.





وأضاف أن الأتراك يعيدون حساباتهم بعد الدعم الذي ستقدمه مصر إلى ليبيا، مؤكدا أن قوة مصر الجوية ضاربة، متابعا أن قوة مصر حاسمة أمام تركيا، مؤكدا أن تركيا حجمها أصغر من تصريحاتها.





وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.