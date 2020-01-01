أحمد موسى: مصر تتحرك بشكل شرعي في الأزمة الليبية (فيديو)

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:45 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
أمنية فوزي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تتحرك بشكل شرعي في الأزمة الليبية وبمباركة القبائل الليبية من كافة أنحاء ليبيا.

وأضاف "موسى"، في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن القبائل الليبية هي المتحكمة في كافة أنحاء ليبيا، متابعًا: "القبائل الليبية هي القيادات المؤثرة في ليبيا ولا يؤثر السراج في ليبيا".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" أبناء القبائل الليبية متواجدين في الجيش الوطني الليبي والبرلمان الليبي"، مؤكدًا أن الجهات المعنية والمسؤولة والشرعية في ليبيا ترحب بتفويض مصر لحماية الأمن القومي المصري والليبي.

تفاصيل لقاء السيسي مع قبائل ليبيا
وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وأوضح الرئيس المصري، أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.

وشدد على أن الجيش المصري إذا تدخل في الحرب الدائرة في ليبيا، فإنه سيحسم الأوضاع عسكريا بشكل سريع وحاسم، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن القوات المسلحة المصرية لن تدخل ليبيا إلا بطلب من أهلها، وستخرج منها بـ"أمر" من أهلها.

ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.

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