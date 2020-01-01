أحمد موسى: مصر تتحرك بشكل شرعي في الأزمة الليبية (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تتحرك بشكل شرعي في الأزمة الليبية وبمباركة القبائل الليبية من كافة أنحاء ليبيا.





وأضاف "موسى"، في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن القبائل الليبية هي المتحكمة في كافة أنحاء ليبيا، متابعًا: "القبائل الليبية هي القيادات المؤثرة في ليبيا ولا يؤثر السراج في ليبيا".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" أبناء القبائل الليبية متواجدين في الجيش الوطني الليبي والبرلمان الليبي"، مؤكدًا أن الجهات المعنية والمسؤولة والشرعية في ليبيا ترحب بتفويض مصر لحماية الأمن القومي المصري والليبي.





تفاصيل لقاء السيسي مع قبائل ليبيا

وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.





وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.