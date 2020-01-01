نجم الأهلي السابق : يصدم طاهر محمد طاهر بعد انتقاله للأحمر

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:07 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
أعلن النادى الأهلى خلال الفترة الماضية عن التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وأكد مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، أن الصفقة التى عقدها المارد الأحمر بالتعاقد مع طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، مُبالغ فيها مثلما حدث مع صلاح محسن.

وقال يونس فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "النادي الأهلي لابد أن ينظر إلى قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة بدلًا من إبرام صفقات بهذه المبالغ بعدما تعاقد مع طاهر محمد طاهر".

وأضاف: "من وجهة نظري الأهلي لن يستفيد من خدمات طاهر على الإطلاق وسيكون مصيره فى النهاية مثل صلاح محسن".

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