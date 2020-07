هذا ما يحدث لجسمك عن تناول الزبادي.. ستُدهشكِ!

من محاربة نزلات البرد إلى مساعدة الناس على إنقاص الوزن، فإن فوائد الزبادي تجعله أحد أفضل أصدقاء جسمك، كل ذلك يعود إلى الإغريق القدماء، فبالعودة إلى نظام التغذية لديهم، نجد أن الزبادي كان من أهم منتجات الألبان على طاولة طعامهم.





انظر لبناء العضلات لديهم بسبب الزبادي، فالزبادي به البروتين لهضم الطعام في المعدة، الكالسيوم لتقوية العظام، التخلص من الإمساك، حيث ثبت أن الزبادي يحسن الوظيفة الإدراكية للأمعاء.





فماذا يحدث بالضبط لجسمك عندما تتناول الزبادي؟ فيما يلي بعض فوائد تناول الزبادي وبشكل خاص الزبادي اليوناني، قد تتفاجأ فقط بمدى جودة هذا الزبادي، الذي يؤثر على العديد من أعضائك، نقلاً عن موقع Eat This Not That الصحي:





ستستمر ابتسامتك لفترة أطول:

حتى الزبادي العادي يحتوي على بعض السكر، لكن على عكس أنواع أخرى كثيرة من منتجات الزبادي، لم تتم إضافة السكر. السر في اللاكتوز- السكر الطبيعي الموجود في الحليب - فمقدار 8 أونصات من الزبادي ستجده يحتوي على حوالي 9 غرامات من هذا السكر الطبيعي.





الخبر السار هو أنه على الرغم من محتواه من السكر، إلا أن اللبن لا يسبب تسوس الأسنان. لم يتم العثور على أي من الزبادي التي اختبرها العلماء في جامعة مرمرة التركية لتآكل مينا الأسنان وهو السبب الرئيسي للتسوس. المفاجأة الأخرى أن الأشخاص الذين يتناولون أونصتين من الزبادي على الأقل يقللون من خطر الإصابة بأمراض اللثة الحادة بنسبة 60%، مقارنة مع أولئك الذين يتخطونها.





تقوية الذهن:

بعد أن أثبتت الدراسات أن وظائف دماغ الحيوانات قد تغيرت بسبب بكتيريا الأمعاء، أراد الباحثون في جامعة كاليفورنيا، لوس أنغلوس، معرفة ما إذا كان يمكن أيضاً ملاحظة نفس الظاهرة في البشر. أخذوا ثلاث مجموعات من الناس: إلى المجموعة (أ) أعطوا اللبن مع البروبيوتيك، إلى المجموعة (ب) منتجات الألبان الشبيهة باللبن، إلى المجموعة (ج) المسكينة، لم يحصلوا على شيء.





أظهرت النساء اللائي تناولن الزبادي الحقيقي اتصالاً متزايداً في المنطقة الرمادية المحيطة بالقولون والقشرة الأمامية الجبهية، مما يؤثر على الإدراك. لذا يساعد الزبادي على تقوية القوة الذهنية لديك.





انكماش محيط الخصر لديك:

أوضح بحث من جامعة تينيسي، نوكسفيل، أن تناول الزبادي بانتظام كجزء من نظام غذائي صحي يمكن أن يؤدي إلى التخسيس بشكل أسرع. وجد الباحثون هناك أن المشاركين الذين تناولوا 18 أونصة من هذا العلاج اللذيذ واللاذع على أساس يومي - جنباً إلى جنب مع خفض إجمالي السعرات الحرارية - فقدوا 22٪ من الوزن و81٪ دهون بطن لا تصدق أكثر من زملائهم من قاطعي السعرات الحرارية.





يقول أستاذ التغذية والمؤلف الرئيسي للدراسة مايكل زيميل: "الدهون حول خصرك تنتج هرمون الكورتيزول، الذي يطلب من جسدك أن يتراكم المزيد من بطن البطن، لذا يساعد الكالسيوم - الذي يحتوي على الكثير من الزبادي- الخلايا الدهنية إلى إفراز كمية أقل من الكورتيزول، مما يسهل عليك التخلص من الوزن".





استقرار شهيتك:

يجب أن تعرف بالفعل أن الزبادي هو مصدر رئيسي للبروتين، لذا يساعد بشكل خاص في استقرار شهيتك، لكن جميع الزبادي ليسوا متساوين. نجد أن الزبادي اليوناني يحتوي على ما يصل إلى 20 جراماً من البروتين لكل عبوة منه. لذا للحصول على هذا الشعور المشبع، توجه إلى نوع الزبادي اليوناني واختر واحداً يوفر 10 جراماً على الأقل لكل حصة. لا عجب أنها واحدة من أفضل الوجبات الخفيفة عالية البروتين التي يتم شراؤها من المتجر!





خفض مستوى ضغط الدم لديك:

أظهرت دراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن البالغين الذين يتناولون وجبتين أو أكثر يومياً من منتجات الألبان قليلة الدسم كانوا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 54%. ونظراً إلى أن أكثر من ثلثينا يأكلون أكثر من ضعف الكمية الموصى بها من الملح يومياً، نجد بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم وإصابة الكلى وأمراض القلب.





لكن البوتاسيوم يمكن أن يطرد بعضاً من هذا الصوديوم الزائد من جسمك. لذا بالنظر إلى الزبادي نجد أن الحصة الواحدة منه تحتوي على أطنان منه بما يقرب من 600 ملليجرام لكل ثمانية أونصات، فإنه يحتوي بالفعل على كمية بوتاسيوم أكثر من الموز الكبير جداً، الذي يحتوي على 544 مغم تقريباً.





تقوية المناعة لديك:

اكتشف باحثون في جامعة فيينا أن تناول الزبادي قد يكون أحد أفضل الطرق لدرء نزلات البرد. درسوا النساء اللواتي تناولن 4 أونصات يومياً ووجدن أن هؤلاء النساء لديهن خلايا T أقوى وأكثر نشاطاً- التي تحارب المرض والعدوى- عما كانت عليه قبل أن يبدأن بتناول اللبن. تقول أليكسا ماير، باحثة التغذية في الجامعة والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "تساعد البكتيريا الصحية الموجودة في الزبادي في إرسال إشارات إلى الخلايا المعززة للمناعة في جسمك لمقاومة أي شيء ضار".