بعد هجومها على عبدالرحمن أبو زهرة.. من هي عفاف مصطفى؟

أثار الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة حالة من الجدل والتعاطف الكبير معه على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين، وذلم بسبب رسالة وجهها للمنتجين والمخرجين من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عبّر من خلالها عن حزنه لتجاهل صناع الدراما له، قائلًا: "اعتبروني وجه جديد".





من جانبها، ردت عليه الممثلة "عفاف مصطفى" على صفحتها الشخصية بطريقة فيها نوع من الهجوم على شخص الفنان صاحب التاريخ الكبير والثري في عالم التمثيل.





معلومات عن هذه الفنانة عفاف مصطفى

عفاف مصطفى هي ممثلة مصرية، بدأت العمل الفني في ثمانينيات القرن العشرين، وأدت خلالها أدوارًا ثانوية مساعدة في السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أعمالها بالمسرح (الغبي وأنا، السنيورة تكسب)، وفي التليفزيون قدمت (الرجل والحصان، رأفت الهجان، لقاء على الهوا، نسيم الروح، ملكة في المنفى، إمبراطورية مين).





ومن أفلامها (إلى من يهمه الأمر، تيتو، عصابة الدكتور عمر، عصافير النيل، ساعة ونص).





ابنتها تمتهن التمثيل

ولها ابنة بدأت خوض عالم التمثيل هي الفنانة الشابة ياسمين رحمي، التي شاركت في فيلم "الليلة الكبيرة" للمخرج سامح عبدالعزيز.





هذا ما قالته عفاف مصطفى للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

بعدما وجه الفنان القدير حديثه للمخرجين والمنتجين، ردت عليه الفنانة "عفاف مصطفى" من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك" قائلة: "مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك اللاذعة طول الوقت في اللوكيشنات، خصوصًا الممثلات صغيرات السن الواعدات أو النجمات الصغيرات في اللوكيشنات مابيعجبكش العجب تنتقد حتى عفويتهم وحتى أزيائهم كمان".





وأضافت عفاف مصطفى قائلة: "ولك وقائع عديدة مؤسفة وتتدخل في كل صغيرة وكبيرة وتتدخل في شئون المخرج والإنتاج وتتفلسف طول الوقت وتهدر وقتهم وتشفط الأكسجين من اللوكيشن".





واختتمت عفاف مصطفى رسالتها: "ده غير العنجهية والتعالي في اللوكيشن وعايزهم يعاملوك على إنك إله منزل، أنت ممكن تخدع الجمهور؟. لكن فيه اللي يقدر يعرف الحقيقة ويقول للغولة يغولة عينك حمرة، جاي دلوقت تقول شغلوني وجربوني، طب غير من نفسك أولا".