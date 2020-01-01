"البري" أمينا للتنظيم بالحرية المصري في دسوق

السبت 18/يوليه/2020 - 11:44 م
بوابة الفجر
أصدر جمال مكي أمين عام حزب الحرية المصري في  دسوق بمحافظة كفر الشيخ، قرارا بتعيين المستشار علي فوزى البري عضو هيئة مكتب محافظة كفر الشيخ أمينا للتنظيم في بندر دسوق في إطار ضخ دماء جديدة من القيادات الشابة المتميزة التي تحظي بقبول في الشارع و لها دور كبير في الحياة السياسية، صرح بذلك مدحت إمام نائب رئيس الحزب بدسوق.

وأضاف صلاح طوالة أمين الإعلام، أن "البري" أعد خطة طموحة للنهوض بالحزب في المرحلة المقبلة تتضمن التواصل مع المواطنين ورصد مشاكلهم والعمل على حلها مع المسئولين بالمحافظة في إطار الدور المجتمعي القوي والفعال للحزب في الشارع.

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