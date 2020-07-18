زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة جديدة في القضية (فيديو)

وقامت زوجة القتيل بتغير عنوان سكانها لتهرب بذلك من الأضواء ولكن كاميرة"وثائقي" بحثت عن عنوانها الجديد لأستكمال إستجوابها لمعرفة الحقيقه كاملة.وأوضح أهل القتيل أنهم لم يرو إبنهم منذ سبع سنوات بسبب هروبه من قضيه الرشوة الجنائية وإنتقاله من سوريا إلي لبنان مع زوجته.وصرح والدي القتيل أن تلقيهم لخبر جريمة إبنهم وخبر قتله كان كارثة بالنسبه لهم، حيث أنهم وضعو في موقف لا يحسدون عليه.يشار إلي أن الدكتور فادي الهاشم يتحدث للمرّة الأولى عمّا حدث في تلك الليلة، وعن تفاصيل الهجوم علي منزلة ،ولا يقتصر الوثائقي على شهادة الهاشم بل يتخلّله أيضاً مقابلات مع الفنانة نانسي وعائلتها والعاملين في الفيلا الخاصّة بالثنائي الشهير.وينقل الوثائقي جميع الأسئلة الّتي يطرحها الجمهور على جميع الأطراف في محاولة للإجابة على كلّ علامات الإستفهام الّتي ترافقت مع هذه القضية الشائكة، بالإضافة إلى تبعاتها والمعاناة النفسية للعائلتين.ويتخلّل وثائقي "الرواية الكاملة" مشاهداً كاملة من كاميرات المراقبة الّتي توثّق الحادثة، بالإضافة إلى مقابلات مع أهل المقتحم في سوريا بعدما تعذّر عليهم القدوم إلى لبنان بسبب جائحة كورونا.