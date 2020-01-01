للمرة الثانية.. تجديد حبس منار سامي "فتاة التيك توك" 15 يوما لنشرها فيديوهات مُخلة

قام المستشار محمود عبدالحفيظ، رئيس محكمة كفر شكر الجزئية، بتجديد حبس المتهمة منار سامي المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة التيك توك"، والمتهمة بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.





وتم عرض المتهمة منار سامي على قاضي المعارضات رئيس محكمة كفر شكر، اليوم السبت، للنظر في أمر تجديد حبسها، حيث كان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر، أمر بحبس منار سامي "فتاة التيك توك" 15 يومًا، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وضبطها وصديقها وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات، حيث تم ضبطهما بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها في محيط منطقة الفلل الشهيرة.





وكانت جلسة تجديد حبس المتهمة السابقة، شهدت مشادات بين أسرتها وأحد الأفراد الملكفين بحراسة المتهمة، بعد أن أصيبت بالإغماء بعد طلبها رؤية ابنتها الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات داخل القفص، مما أثار أسرتها التي اندفعت للاطمئنان عليها، فحاولت الحراسة منعهم، ما تسبب في تطور الأمر لمشادة بين الطرفين، وحدثت مشاجرة بين الأسرة وأحد أفراد الأمن المكلفين بحراستها، وتم ضبط أفراد الأسرة وعرضهم على النيابة للتحقيق والتي امرت بحبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيق.