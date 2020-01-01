"سرقة وقمامة وتشطيبات سيئة".. "شباب الصحفيين" تناشد رئيس الوزراء بإنقاذ سكان 800 فدان

السبت 18/يوليه/2020 - 11:41 م
بوابة الفجر

رصدت جبهة شباب الصحفيين، أهم الأزمات التي تؤرق حياة المواطنين في ال 800فدان بأكتوبر الجديدة حيث تمثلت في سوء التشطيبات الداخليه للشقق والتي أصبحت في حالة يرثي لها وانتشار التكاتك التي حولت المدينة لعشوائيات، فضلًا عن الأزمة الطاحنة في الانقطاع المستمر للمياة وتوقف عمليات التشجير والرصف وسيطرت الغفراء والشركات على المشروع في غياب تام من مسئولي الجهاز الذين جعلوا إذنا من طين واخري من عجين وفشلوا في السيطرة على المسئولين عن تشطيب شقق البسطاء والذين يتحكمون في مصير الساكنين والحاجزين في غفلة من رئيس جهاز تنمية مدينة اكتوبر الجديدة.


من جهته، قال هيثم طوالة رئيس الجبهة، في بيان صحفي: “لقد تلقينا مئات الرسائل من سكان 800فدان والحاجزين يتضررون من الحالة السيئة التي وصلت إليها المدينة والتي أصبحت بؤرة للإهمال  حيث رفض الكثير استلام شققهم خوفاً من مواجهة المجهول الذي ينتظرهم بعد أن فشلوا في التواصل مع مسئولي الجهاز وأصبحت حياتهم على كف عفريت”.


وأضاف طوالة: “حتى الجامع الموجود في قطاع ب تسيطر علية أكوام من الزبالة وكسر من بقايا المنازل ويزداد يوماً بعد يوم حتى أصبح تلالا تعوق حركة المواطنين، فضلًا عن اكتشاف شروخ في حوائط الشقق وكسور في السيراميك تحت الأرضيات من خلال عمليات الكبس التي فضحت العيوب الخطيرة في التشطيبات ولا يوجد عزل في المطابخ ودورات المياه مما يهدد بكارثة كبري تتسبب في غرق الشقق مع انتشار كبير للسرقات داخل الشقق السكنية”.


وأشار رئيس الجبهة إلي ان مواسير الصرف الصحي تحتاج إلى تعديل لأنها تم تركيبها بطريقة خاطئة دون رقابة على الشركات المسئولة عن التشطيبات النهائية وحينما تتحدث مع مسئول تجد الإجابة جاهزة "أنتم إسكان اجتماعي كويس أن في شقق ليكم".


وناشدت الجبهة، رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، سرعة التدخل ومحاسبة المقصرين، وأن تكون هناك لجنة محايدة مفاجئة لتري على الطبيعة مأساة المواطنين الذين دفعوا دم قلبهم في هذه الشقق واستدانوا على أمل أن يعيشوا حياة كريمة وحرصاً على حياة الأسر والأطفال الذين يبكون دما من تجاهلهم الشديد، وأننا كلنا ثقة في رئيس الوزراء الذي سيصحح الأوضاع الكارثية الخاطئة.

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