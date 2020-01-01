مفاجأة.. بيراميدز يلجأ لنجم الأهلي من أجل التعاقد مع رمضان صبحي

السبت 18/يوليه/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال

تتردد أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة فريق بيراميدز فى ضم نجم النادى الأهلى رمضان صبحي والمعار من فريق هيدرسفيلد تاون الانجليزي حتي نهاية الموسم الحالي.

وكشف الإعلامي محمد فاروق، عن رغبة نادي بيراميدز، فى التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، والمعار إلى النادي الأهلي حتي نهاية الموسم الجاري.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "بيراميدز يسعي فى الفترة المقبلة للدخول فى مفاوضات مع رمضان صبحي لمعرفة رأيه فى اللعب لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، قبل أن يدخل فى مفاوضات مباشرة مع النادي الإنجليزي".
 
وأضاف: "مسؤولو بيراميدز يوسطون شريف إكرامي من أجل التعاقد مع رمضان صبحي نظرا للعلاقة القوية التى تربطهما ببعض".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رمضان صبحي بيراميدز الأاهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

قرار نهائي.. الأهلي يحسم موقف صالح جمعة من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح مهم من التعليم بشأن موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 698 إصابة و63 حالة وفاة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

رمضان صبحي يكشف مفاجأة بشأن انتقاله للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة لبلاغ الفنانة شيما ضد نجم الأهلي والزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي السابق : يصدم طاهر محمد طاهر بعد انتقاله للأحمر

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يلجأ لنجم الأهلي من أجل التعاقد مع رمضان صبحي

منذ ساعة و 7 دقيقة

فايلر يطرد نجم جديد خارج أسوار الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

غيابات بالجملة في قائمة برشلونة لمواجهة ألافيس

منذ ساعة و 6 دقيقة

صفقة مفاجئة.. الأهلي يستقر على خليفة أحمد فتحي المثالي

منذ ساعة و نصف

انفراد.. الفجر يكشف تفاصيل عقد النقاز مع الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من مصطفى يونس على صفقات الأهلي

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

ضربة للأهلي في مستقبل رمضان صبحي

الكشف عن صفقة الاهلي لتعويض رحيل رمضان صبحي

هل ينضم رمضان صبحي إلى بيراميدز؟

مفاوضات بيراميدز لضم رمضان صبحي

أخر تطورات صفقة رمضان صبحي

تطورات فى مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيًا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:58 م

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

عاجل.. بيان جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 698 إصابة و63 حالة وفاة

10:10 م

صفقة مفاجئة.. الأهلي يستقر على خليفة أحمد فتحي المثالي

11:02 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

08:18 م

فايلر يطرد نجم جديد خارج أسوار الأهلي

10:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة