تعليق ناري من مصطفى يونس على صفقات الأهلي

يسعي النادى الأهلى للتعاقد بصورة نهائية مع رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم المعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الانجليزي حتي نهاية الموسم الحالي.

وأكد مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، أن المطالب المالية لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي من أجل الاستغناء عن رمضان صبحي للأهلي مُبالغ فيها للغاية.

وقال يونس فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة Ten ""7 مليون إسترليني مبلغ كبير جدًا لضم رمضان صبحي، يجب التفكير جيدًا فى كيفية الاستفادة من اللاعب قبل التعاقد معه، النادي الأهلي أبرم صفقات بمبالغ باهظة ولم يستفد بها على الإطلاق".

وأضاف: "من غير المعقول أن تتععاقد الأندية مع لاعبين بملايين الدولارات ومكافآة الدوري فى النهاية بمليون جنيه فقط".