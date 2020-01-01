بحضور وزيرة الثقافة: مواهب الأوبرا روت "حدوتة مصرية"

السبت 18/يوليه/2020 - 11:54 م
حدوتة مصرية
حدوتة مصرية
مي مرسي
قامت دار الأاوبرا المصرية،برئاسة الدكتور مجدي صابر، وبحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وذلك على مسرح النافورة، من خلال كورال أطفال وشباب مركز تنيمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد وبقيادة الدكتور محمد عبد الستار وتحت تدريب الدكتورة داليا حسانين.

وذكرت الدكتور إيناس عبد الدايم أن وزارة الثقاقة، تحاول إكمال خطتها لدعم النابغين الذين يزخرون بالإبداع،وتابعت أن الموهوبين من الشباب يمكن تدريبهم بطرق أكاديمية، متخصصة، وذلك للحفظ على الهوية،ولينجحو في توجيه النشء لإعتماد فنون جادة لتحقيق الذات.

وأشارت "عبد الدايم" إلى أن الإقبال على المشاركة في تنمية المواهب التي افتتحت مؤخرا،يأتي لتعميم هذه التجربة في جميع المحافظات وذلك من خلال المواقع والمنشآت الثقافية،وأضافت إلى أهمية الإهتمام بالجيل القادم وذلك لإعتبارهم العمود الفقري للوطن وأحد ركائزه وذلك لخلق جيل جديد يعلي من شأن الثقافة المصرية.

وشهدت "الحدوتة المصرية" عدد من المواهب والشباب الذين أشهر أعمال غنائية،وطنية وتراثية وتابعت الأغاني بعض المقاطع المتنوعة، وهي بعض الموسيقى،وألقت أغنية "على بلد المحبوب" أسماء الدسوقي،و"يا ورد مين يشتريك" شادي جهاد، و"امتى الزمان" أحمد فريد، و"زي الهوا" غادة ومحمد يسري، و"يا وابور قول لي" يوسف حسن، و"النور مكانه في القلوب" أحمد مجدي.

وأدى أغنية "بلد التاريخ شدت" آلاء الشربيني،وقصيدة شعرية لتحية جيش مصر ألقاها مازن علوان،و"سلم على الشهدا اللي معاك" رحمة ضاحي،وأدو جميعا أغنية "مصر التي في خاطري "، وأدى سوليست الأطفال عدد من الجيل الصاعد.

وألقى لوجين ومصطفى تامر أغنية "مصر يا أم الدنيا"، و"الله على المستقبل" إسراء عصام، وغنى يوسف حسن أغنية "مصريتنا"،ثم ملك عادل ويوسف عزت أغنية "يا أغلى اسم في الوجود"، وماجدي الحسيني وأحمد السواحلي "أنا ابن مصر"،وأعجب الجميع بصوت الطفلة سيليا محمد علي والتي تعتبر أصغر موهبة،وانبهر الجميع بآدائها الرائع، زتم اختتام الحفل بأوبريت "الوطن الأكبر".


بحضور وزيرة الثقافة: مواهب الأوبرا روت "حدوتة مصرية"
بحضور وزيرة الثقافة: مواهب الأوبرا روت "حدوتة مصرية"
بحضور وزيرة الثقافة: مواهب الأوبرا روت "حدوتة مصرية"
بحضور وزيرة الثقافة: مواهب الأوبرا روت "حدوتة مصرية"
بحضور وزيرة الثقافة: مواهب الأوبرا روت "حدوتة مصرية"
بحضور وزيرة الثقافة: مواهب الأوبرا روت "حدوتة مصرية"
بحضور وزيرة الثقافة: مواهب الأوبرا روت "حدوتة مصرية"
بحضور وزيرة الثقافة: مواهب الأوبرا روت "حدوتة مصرية"
بحضور وزيرة الثقافة: مواهب الأوبرا روت "حدوتة مصرية"
بحضور وزيرة الثقافة: مواهب الأوبرا روت "حدوتة مصرية"
بحضور وزيرة الثقافة: مواهب الأوبرا روت "حدوتة مصرية"
بحضور وزيرة الثقافة: مواهب الأوبرا روت "حدوتة مصرية"

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