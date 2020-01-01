"الصحة" تكشف مفاجأة عن آلية مصر في تطبيق الاغلاق الجزئي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الدولة وضعت في تحدي عند ظهور جائحة كورونا، بشأن هل يتم اغلاق الاقتصاد بنسبة 100% حفاظا على المواطنين، أم تطبيق الاغلاق الجزئي حفاظا على الاقتصاد.





وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الدول الأوروبية انتهجت الإغلاق الكامل، بينما مصر انتهجت الإغلاق الجزئي، وليس لكل الأنشطة.





وأوضحت وزيرة الصحة، أن عدد سكان مصر واليابان يساوي عدد سكان فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، منوها بأن عدد حالات الوفاة بمصر واليابان بلغت نحو 5500 حالة، بينما بلغت عدد حالات الوفاة في الدول الأربعة 140 ألف حالة.





وأضافت أن مصر واليابان انتهجوا منهج إجراء المسحة لمن تظهر عليهم الأعراض فقط، بينما الدول الأخرى منهج التحاليل الجماعية.





في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 698 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 87172 حالة من ضمنهم 27868 حالة تم شفاؤها، و4251 حالة وفاة.



