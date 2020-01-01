غيابات بالجملة في قائمة برشلونة لمواجهة ألافيس

السبت 18/يوليه/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
وكالات

 

أكد المدير الفني لبرشلونة كيكي سيتيين، اليوم السبت، أن البرازيلي آرثر ميلو، الذي لم يخض أي مباراة مع الفريق منذ توقيعه عقد انتقاله ليوفنتوس، سيغيب عن قائمة الفريق الكتالوني أيضاً لآخر مباراة في الدوري الاسباني، حينما يحل غداً ضيفاً على آلافيس بسبب آلام في الكاحل.

 

وأعلن سيتين قائمة الفريق الكتالوني لمباراة ألافيس والتي ضمت 16 لاعبا.

 

ويغيب عن القائمة أيضاً جيرارد بيكيه وإيفان راكيتيتش وجونيور فيربو للإيقاف، وصامويل أومتيتي وأنطوان جريزمان للإصابة.

 

وضمت القائمة أربعة لاعبين من الفريق الرديف هو رونالدو أراوخو وتيناس وأنسو فاتي وريكي بويغ.

 

وتشمل القائمة كلاً من تير شتيجن وسيميدو وسرجيو بوسكيتس ولويس سواريز وميسي ونيتو ولانجليه وجوردي ألبا وبرايثويت وسيرجي روبرتو ودي يونغ وأرتورو فيدال وريكي بويغ وأنسو فاتي وأراوخو وأرناو تيناس.

 

وكان برشلونة خسر أمام ضيفه أوساسونا الخميس الماضي 1-2، وفشل في الحفاظ على لقب الليجا الذي توج به منافسه ريال مدريد في اليوم ذاته بعد تغلبه على فياريال 2-1.

أخبار تهمك

توضيح مهم من التعليم بشأن موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

رمضان صبحي يكشف مفاجأة بشأن انتقاله للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيان جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 698 إصابة و63 حالة وفاة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

صفقة مفاجئة.. الأهلي يستقر على خليفة أحمد فتحي المثالي

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي السابق : يصدم طاهر محمد طاهر بعد انتقاله للأحمر

منذ نصف ساعة

قرار نهائي.. الأهلي يحسم موقف صالح جمعة من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد.. الفجر يكشف تفاصيل عقد النقاز مع الزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يطرد نجم جديد خارج أسوار الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

"الصحة" تفجر مفاجأة عن نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي

منذ أقل من نصف ساعة

التفاصيل الكاملة لبلاغ الفنانة شيما ضد نجم الأهلي والزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

غيابات بالجملة في قائمة برشلونة لمواجهة ألافيس

منذ ساعة و 8 دقيقة

تعليق ناري من مصطفى يونس على صفقات الأهلي

منذ 42 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:58 م

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

عاجل.. بيان جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 698 إصابة و63 حالة وفاة

10:10 م

صفقة مفاجئة.. الأهلي يستقر على خليفة أحمد فتحي المثالي

11:02 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

08:18 م

فايلر يطرد نجم جديد خارج أسوار الأهلي

10:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة