غيابات بالجملة في قائمة برشلونة لمواجهة ألافيس

أكد المدير الفني لبرشلونة كيكي سيتيين، اليوم السبت، أن البرازيلي آرثر ميلو، الذي لم يخض أي مباراة مع الفريق منذ توقيعه عقد انتقاله ليوفنتوس، سيغيب عن قائمة الفريق الكتالوني أيضاً لآخر مباراة في الدوري الاسباني، حينما يحل غداً ضيفاً على آلافيس بسبب آلام في الكاحل.

وأعلن سيتين قائمة الفريق الكتالوني لمباراة ألافيس والتي ضمت 16 لاعبا.

ويغيب عن القائمة أيضاً جيرارد بيكيه وإيفان راكيتيتش وجونيور فيربو للإيقاف، وصامويل أومتيتي وأنطوان جريزمان للإصابة.

وضمت القائمة أربعة لاعبين من الفريق الرديف هو رونالدو أراوخو وتيناس وأنسو فاتي وريكي بويغ.

وتشمل القائمة كلاً من تير شتيجن وسيميدو وسرجيو بوسكيتس ولويس سواريز وميسي ونيتو ولانجليه وجوردي ألبا وبرايثويت وسيرجي روبرتو ودي يونغ وأرتورو فيدال وريكي بويغ وأنسو فاتي وأراوخو وأرناو تيناس.

وكان برشلونة خسر أمام ضيفه أوساسونا الخميس الماضي 1-2، وفشل في الحفاظ على لقب الليجا الذي توج به منافسه ريال مدريد في اليوم ذاته بعد تغلبه على فياريال 2-1.