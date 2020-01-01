شاب فلسطيني يلتقط صورة بجوار نافذة غرفة والدته المصابة بكورونا
الأحد 19/يوليه/2020 - 07:09 ص
شيماء حسن
كشف الشاب الفلسطيني، جهاد السويطي، تفاصيل التقاط صورته بجوار نافذة غرفة والدته أثناء تواجدها في إحدى مستشفيات العزل على إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وقال "السويطي"، في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "معرفش مين صولي هذه الصورة، وانتشارها بهذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي هي نعمة من الله حتى يترحم العالم كله".
وأضاف الشاب الفلسطيني: "لما افارقها ولا دقيقة، وكانت والدتي كل شيء بالنسبة ليا، وكنت طوال الوقت بجانبها، ولا أعرف من قام بتصويري أو نشر هذه الصورة".
وكانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا قصة الشاب الفلسطيني جهاد السويطي الذي اعتلى نافذة مستشفى للاطمئنان على والدته المصابة بفيروس كورونا المستجد.
وفي سياق متصل، سجلت مصر اليوم السبت، انخفاض ملحوظ في اعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا، حيث سجلت مصر اليوم 698 بحسب البيان اليومي لوزارة الصحة والسكان، بعدم سجلت أمس الجمعة 703 إصابة.
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 698 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 87172 حالة من ضمنهم 27868 حالة تم شفاؤها، و4251 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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