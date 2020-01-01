شاب فلسطيني يلتقط صورة بجوار نافذة غرفة والدته المصابة بكورونا

كشف الشاب الفلسطيني، جهاد السويطي، تفاصيل التقاط صورته بجوار نافذة غرفة والدته أثناء تواجدها في إحدى مستشفيات العزل على إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال "السويطي"، في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "معرفش مين صولي هذه الصورة، وانتشارها بهذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي هي نعمة من الله حتى يترحم العالم كله".





وأضاف الشاب الفلسطيني: "لما افارقها ولا دقيقة، وكانت والدتي كل شيء بالنسبة ليا، وكنت طوال الوقت بجانبها، ولا أعرف من قام بتصويري أو نشر هذه الصورة".





وكانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا قصة الشاب الفلسطيني جهاد السويطي الذي اعتلى نافذة مستشفى للاطمئنان على والدته المصابة بفيروس كورونا المستجد.





وفي سياق متصل، سجلت مصر اليوم السبت، انخفاض ملحوظ في اعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا، حيث سجلت مصر اليوم 698 بحسب البيان اليومي لوزارة الصحة والسكان، بعدم سجلت أمس الجمعة 703 إصابة.



