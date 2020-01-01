شاب فلسطيني يلتقط صورة بجوار نافذة غرفة والدته المصابة بكورونا

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:09 ص
الشاب الفلسطيني
الشاب الفلسطيني
شيماء حسن
كشف الشاب الفلسطيني، جهاد السويطي، تفاصيل التقاط صورته بجوار نافذة غرفة والدته أثناء تواجدها في إحدى مستشفيات العزل على إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال "السويطي"، في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "معرفش مين صولي هذه الصورة، وانتشارها بهذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي هي نعمة من الله حتى يترحم العالم كله".

وأضاف الشاب الفلسطيني: "لما افارقها ولا دقيقة، وكانت والدتي كل شيء بالنسبة ليا، وكنت طوال الوقت بجانبها، ولا أعرف من قام بتصويري أو نشر هذه الصورة".

وكانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا قصة الشاب الفلسطيني جهاد السويطي الذي اعتلى نافذة مستشفى للاطمئنان على والدته المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، سجلت مصر اليوم السبت، انخفاض ملحوظ في اعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا، حيث سجلت مصر اليوم 698 بحسب البيان اليومي لوزارة الصحة والسكان، بعدم سجلت أمس الجمعة 703 إصابة.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 698 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 87172 حالة من ضمنهم 27868 حالة تم شفاؤها، و4251 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفيات كورونا كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر إصابات كورونا

أخبار تهمك

صفقة انتقال آري بابل إلى الزمالك قد تفشل لهذا السبب

منذ 39 دقيقة

بلاغ للنائب العام وأمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 7 ساعات

التفاصيل الكاملة لبلاغ الفنانة شيما ضد نجم الأهلي والزمالك السابق

منذ حوالي 12 ساعة

إدارة ريال مدريد تنتظر رأي زيدان في رحيل نجم الفريق المعار

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيان جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 698 إصابة و63 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

مُرشح مفاجئ لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

منذ 33 دقيقة

حقيقة انتقال نجم الأهلي إلي الزمالك في الصيف

منذ 42 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة مفاجئة.. الأهلي يستقر على خليفة أحمد فتحي المثالي

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضى منصور يتوعد الأهلي في هذه الحالة

منذ أقل من ساعة

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عبدالحفيظ يستفسر من نجم الأهلي على حقيقة عرض بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

فايلر يطرد نجم جديد خارج أسوار الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة حول أصابة أول لاعب كرة قدم مصري بكورونا (فيديو)

إصابة طبيبان بمستشفى دمنهور بفيروس كورونا

"عمار يا مصر".. "الصحة" توزع أدوية كورونا على المخالطين بالقرب من الحدود الليبية (صور)

مستشار الرئيس يبرئ المرضى النفسيين من العنف.. ويكشف مفاجأة (فيديو)

محافظ قنا للعاملين بمستشفى عزل فرشوط: يجب تقديم خدمات فائقة (صور)

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:44 ص

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

مُرشح مفاجئ لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

07:37 ص

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

10:58 م

إدارة ريال مدريد تنتظر رأي زيدان في رحيل نجم الفريق المعار

07:13 ص

بلاغ للنائب العام وأمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور

01:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة