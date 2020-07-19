لجنة مكافحة كورونا: "المناعة بتاعتنا بدأت تتعرف عليه وتهاجمه كويس" (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مساء اليوم السبت، إن مصر تخطت مرحلة ذروة انتشار الوباء، لافتا إلى أننا ما زلنا في مرحلة الحظر الشديد، حيث أن الذروة ليست مرتبطة فقط بتناقص الأعداد ولكن بتكامل الوعي المجتمعي.





أضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أن الفيروس مستمر، وليس هناك فيروس يظهر في الوجود ويختفي من الوجود، لافتا إلى أن فيروس أو ميكروب يظهر يعتمد على أمرين، تعرف المناعة عليه وقوته، ولكن بانتقاله من شخص لآخر يبدأ في الضعف، كما أن المناعة تبدأ في التعرف عليه، وبالتالي مقاومته تصبح أسهل.





تابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد : "كنا نعاني في البداية لأننا أمام فيروس مستجد، ولكن دلوقتي الحمد لله الفيروس بقى أضعف بانتقاله من شخص لشخص، والمناعة بتاعتنا بدأت تتعرف عليه وتهاجمه كويس، ولذا الفترة الأخيرة حدة الحالات أصبحت أقل واستجابتها أصبحت أفضل"، مشيرا إلى أن كل المؤسسات العلمية العالمية تحذر من احتمالية حدوث موجة ثانية للفيروس.





في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 698 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 87172 حالة من ضمنهم 27868 حالة تم شفاؤها، و4251 حالة وفاة.



