"الصحة" تفجر مفاجأة عن نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي في مستشفيات محافظة القاهرة منذ 4 أسابيع بلغت 97%، أما اليوم فلا تتخطى 20%.

وأشار "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن نسبة الاشغال انخفضت بنسبة 15% أسبوعيا على مدار الشهر الماضي، وهذا يعني أن نسبة احتياج المصابين بفيروس كورونا انخفضت، وحدة الفيروس ضعفت.





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