إجراء جديد من محافظ الشرقية تجاه طفل سقط في بلاعة (فيديو)
الأحد 19/يوليه/2020 - 04:31 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليقا على واقعة سقوط طفل في بلاعة صرف صحى بالشرقية، قائلًا: "المنظر مرعب ودى جريمة من وجهت نظري.. اختصمت المقاول ووقعت عليه غرام خصم 1% ".
وأضاف "غراب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المديرية والمقاول هما المسئولان عن الحادثة، كونهما لم يطبقا اشتراطات الأمان، وتابع: "ولذلك أنا قمت باختصام المديرية والمقاول جنائيًا وسيتم محاسبتهم على ذلك"، مشددًا على أن مشهد سقوط الطفل في البلاعة غير مقبول ولن نسمح به مطلقًا.
وأكد محافظ الشرقية، أنه سوف يتوجه إلى منزل الطفل، غدًا الأحد للاطمئنان عليه وتوفير كل ما يلزم صحيًا له، وتابع: "أنا بكرة الصبح هروح للطفل للاطمئنان عليه".
هذا وكشف مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لحظة سقوط طفل في بالوعة مكشوفة في شارع عام أثناء لعبه بطائرة ورقية.
وأظهر الفيديو تعثر الطفل أثناء قيامه باللهو بطائرة ورقية وسقوطه داخل البلوعة دون أن ينتبه.
وأسرع عدد من الشبان والأهالي في المنطقة لمحاولة إنقاذه وإخراجه من البالوعة التي كانت قد تركت مكشوفة.
وفي سياق منفصل، أصيبت سيدة بكسور بعد سقوطها داخل بالوعة صرف صحي بمنطقة النهضة في القاهرة،، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين بسرقة غطاء البالوعة.
وتلقى الرائد محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة النهضة بلاغا بسقوط سيدة داخل بالوعة صرف صحي بمنطقة المحمودية.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وتم انتشال السيدة وتبين إصابتها بكسور وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.
وبعمل التحريات دلت أن عاطلين سرقا غطاء البالوعة وإعداد الأكمنة اللازمة تم تمكن الرائد محمد السيسي رئيس مباحث من ضبطهم وبحوزتهم غطاء البالوعة واعترفوا بارتكاب الواقعة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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