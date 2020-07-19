إجراء جديد من محافظ الشرقية تجاه طفل سقط في بلاعة (فيديو)

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليقا على واقعة سقوط طفل في بلاعة صرف صحى بالشرقية، قائلًا: "المنظر مرعب ودى جريمة من وجهت نظري.. اختصمت المقاول ووقعت عليه غرام خصم 1% ".





وأضاف "غراب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المديرية والمقاول هما المسئولان عن الحادثة، كونهما لم يطبقا اشتراطات الأمان، وتابع: "ولذلك أنا قمت باختصام المديرية والمقاول جنائيًا وسيتم محاسبتهم على ذلك"، مشددًا على أن مشهد سقوط الطفل في البلاعة غير مقبول ولن نسمح به مطلقًا.





وأكد محافظ الشرقية، أنه سوف يتوجه إلى منزل الطفل، غدًا الأحد للاطمئنان عليه وتوفير كل ما يلزم صحيًا له، وتابع: "أنا بكرة الصبح هروح للطفل للاطمئنان عليه".





هذا وكشف مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لحظة سقوط طفل في بالوعة مكشوفة في شارع عام أثناء لعبه بطائرة ورقية.