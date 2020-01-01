جالطة سراي يعبر عقبة جوزتبه في الدوري التركي

السبت 18/يوليه/2020 - 11:04 م
بوابة الفجر
حقق جالطة سراي فوزًا عريضًا على حساب ضيفه جوزتبه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة  الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم والتي شهدت تعادل غازي عنتاب سبور مع قاسم باشا 2 /2.

ورفع جالطة سراي رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد جوزتبه عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم مارسيلو ساراتشي بهدف لجالطة سراي في الدقيقة 60 لكن ستيفانو نابوليوني ادرك التعادل لجوزتبه في الدقيقة 78 ثم سجل إمري اكبابا الهدف الثاني لجالطة سراي قبل تسع دقائق من النهاية وتبعه يونس اكجون بتسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.









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