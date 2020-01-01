صفقة مفاجئة.. الأهلي يستقر على خليفة أحمد فتحي المثالي

السبت 18/يوليه/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

اقترب مسؤولو الأهلي من التوقيع مع لاعب مميز لتعويض رحيل أحمد فتحي المنتقل إلى بيراميدز، بنهاية الموسم الجاري.

 

ويعد اللاعب كريم فؤاد، الظهير الأيمن للنجوم والمعار لنادي إنبي، من أبرز اللاعبين الذين نالوا إشادة كبيرة من لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء والتي رشحته إلى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

 

وأكد مصدر بإدارة النجوم  في تصريحات صحفية، أن الأهلي توصل لاتفاق مع اللاعب نفسه وحصل على موافقته ولم يحدث اتفاق بشكل رسمي بين النجوم والأهلي.

 

وتابع المصدر، أنه سيتم دراسة كل العروض التي تلقاها اللاعب سواء من إنبي أو عرض بنفيكا البرتغالي.

 

وأضاف أن "فؤاد يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن أو الأيسر، بجانب إجادته في الجناحين الأيمن والأيسر وهو ما يجعل إدارة النادي تفكر جيدا قبل اتخاذ أي قرار نهائي".

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