دولي شاهين لـ"الفجر الفني" هذه أعمالي الجديد.. ولم أندم على عرض رفضته (حوار)

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نجمة تتمتع بموهبة كبيرة جعلتها تعشق الفنن، واستطاعت أن تخطف قلوب الجماهير منذ ظهورها الأول على الشاشة من خلال أدوارها المميزة وموهبتها القوية، بالإضافة لصوتها العذب الذي يحبه الجميع.



التقى "الفجر الفني" بالفنانة دولي شاهين، للتحدث معها عن أعمالها الجديدة، وكيف تستعد لشخصيتها في أي عمل، وعن أقرب الأعمال التي قدمتها لقلبها وإلى نص الحوار:-







حدثينا عن فيلم "عيد جواز" ؟



فيلم لطيف، وينتمي لنوعية الأفلام الدراما الإجتماعية ، فيتحدث أثنين متزوجين ويوجد شخص صديق لهم، أنا وزوجي قمنا بعمل عيد لزواجنا فقومنا بعزومة أصدائنا وهكذا تتوالى الأحداث.





كيف تستعدي للشخصية ؟



قمت بقراءة الشخصية ورأيت أبعادها الفكرية والنفسية، فبقوم التفكير عنها بطريقة صحيحة، فمن هنا بدأت حالتها بمشاعرها بإحساسها وتقلباتها المزاجية، تفاصيلها وملابسها بالشخصية، مهم كثيراً للشخصية التي أقوم بها أن أصنع لها كيان متكامل، وأن أعرف حقيقتها من الداخل كيف تكون، حتى إن لم تتواجد في الورق فأتخيلها لكي أقوم بتأديتها بالشكل الصحيح، سواء في نظراتي بطريقتي بأسلوب كلامي، لم أكن أنا التي تتعامل بل تكن هي التي تتعامل.



ما أقرب عمل قدميته لقلبك؟



كل ما قدمته أحببته كثيراً، فجميع الأفلام التي قدمتها كنت أحبها وأستمتعت بها سواء في قراءة النص أولاً وفي الأداء، فأنا ظهرت للنور والدليل إذا لم يعجبني شئ فلم أمثل، لا يفرق معي أن أكون متواجدة مثلما يفرق معي أنني أقوم بتمثيل شئ مقتنعه به، وأصبح محبة للراوية التي أقرأها فهذا بالنسبة لي هام كثيراً.



هل يوجد عرض تقدم لكِ وندمت عليه انكِ لم تأخذيه ؟



الحمد لله لم أندم حتى الآن وأغلب الأشياءالتي عُرضت عليّ لم تُصور حتى الآن، والذي حدث منها لم ينجح.



ما اللحظة التي تعتبريها تحول أو نقلة في حياتك الشخصية أو العمل ؟



البداية كانت مع "مومو عيني" فهذه كانت السلمة الأولى التي اتخدتها في حياتي، أما السلمة الثانية كانت "ويجا" ، والثالثة كانت "نمس بوند" وهكذا، أما نقطة تحول في حياتي لم تحدث حتى الآن.



ما المهنة التي كنتي تتمني العمل بها غير الفن ؟



كنت دائماً أتمنى أن أكون فنانة، فكانت كل دراستي التي قمت بعملها كان يوجد لها علاقة بالفن .



هل يوجد أعمال فنينة لكِ قريباً ؟



أقوم بتحضير 4 أغاني، فمنهم أغنيتن "أطفال" ، والآخرى "دراما" ، أما الرابعة "رومانسية